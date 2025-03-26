Москва, 26 марта, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул — это политическая расправа, совершённая ангажированной молдавской системой, заявил 26 марта депутат Госдумы Андрей Луговой.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Евгения Гуцул

Депутат отметил, что нынешние власти Молдавии давно вынашивали план удара по пророссийским силам республики, а Гуцул, год назад встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, уже тогда опасалась ареста. Луговой напомнил, что весь 2024 год глава Гагаузии провела в различных судах.

«Для коллективного Запада закон и право — лишь удобный инструмент для достижения целей. А все международные организации, включая судебную систему, полностью политизированы и послушно выполняют указы сверху. <…> Теперь настала очередь политического убийства Евгении Гуцул», — написал Луговой в своём Telegram-канале.

Если глава Гагаузии не будет немедленно освобождена, против причастных к её задержанию должны быть введены санкции, добавил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. По данным местного Пятого телеканала, главу Гагаузии не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, а никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов сообщил, что в связи с задержанием Гуцул будет созвано внеочередное заседание собрания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Гуцул, отметил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум отметил: задержание главы Гагаузии указывает, что в Молдавии решили действовать по примеру румынских властей, которые незаконно устраняют своих политических конкурентов на президентских выборах.