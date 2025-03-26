Нью-Йорк, США, 26 марта, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) выразила соболезнования в связи с гибелью российских журналистов при атаках со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 26 марта сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Global Look Press

«Прежде всего, мы выражаем соболезнования семье и коллегам погибших журналистов. К сожалению, в этом конфликте, как и во многих других, журналисты вновь заплатили самую высокую цену», — сказал он в ходе брифинга для журналистов.

При этом Дюжаррик отметил, что ООН не сможет расследовать преступления киевского режима без соответствующего мандата. По его словам, у журналистов должна быть возможность освещать украинский конфликт без страха стать военной целью противника.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также высказалась в связи с гибелью российских журналистов при атаках со стороны ВСУ.

«Я вновь настоятельно призываю к выполнению обязательств ОБСЕ в обеспечении того, чтобы журналисты могли выполнять свою работу свободно и безопасно», — написал представитель ОБСЕ по свободе СМИ в соцсети Х, добавив, что каждая смерть гражданского лица, в том числе журналистов, является трагедией.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта стало известно о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Трагедия произошла в окрестностях села Демидовка Краснояружского района, где идут тяжелые бои. Автомобиль съёмочной группы подорвался на мине, оператор телеканала Дмитрий Волков получил тяжёлые ранения и был подключён к аппарату ИВЛ.

Ранее, 24 марта, в посёлке Михайловка в Кременском районе ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных, погибли шесть человек, в том числе журналист «Известий» Александр Федорчак.

Также жертвами атаки украинских военных стали сотрудники телеканала «Звезда» ― оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Пострадал корреспондент телеканала Никита Гольдин. Его доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона настаивает на незамедлительной реакции на террор киевского режима в отношении российских журналистов со стороны профильных международных институтов, среди которых ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО. Дипломат выразила соболезнования родным и близким погибших журналистов и пожелала Волкову скорейшего выздоровления, добавив, что все виновные в этих злодеяниях понесут заслуженное наказание.