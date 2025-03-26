Нью-Йорк, США, 26 марта, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал договорённости, достигнутые Россией и США по итогам переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Global Look Press

«Генсек ООН приветствует переговоры и достигнутые договорённости между США, Россией и Украиной в Саудовской Аравии. Заключение соглашения о свободе судоходства в Чёрном море для защиты гражданских судов и портовой инфраструктуры станет важным вкладом в глобальную продовольственную безопасность и цепочки поставок, подчёркивая значение торговых маршрутов из Украины и РФ на мировые рынки», — отметил он.

Уточняется, что Гутерриш в начале февраля направил письма президенту России Владимиру Путину, главе киевского режима Владимиру Зеленскому и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море.

«ООН также продолжает активно участвовать в реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией по облегчению доступа российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки для решения проблем глобальной продовольственной безопасности», — также указал спикер.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш готов оказывать посреднические услуги для поддержки всех мирных инициатив.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.

Стороны согласились разработать меры по реализации договорённостей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток с 18 марта. Договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной.

Кроме того, российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской сделки при условии снятия соответствующих санкций. Договорённости вступят в силу после снятия санкций с «Россельхозбанка» и других организаций, задействованных в обеспечении операций, их подключения к SWIFT и открытия необходимых счетов.