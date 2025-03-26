Варшава, 26 марта, 2025, 19:43 — ИА Регнум. У стран Европейского союза (ЕС) нет альтернативы американскому «ядерному зонтику». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Global Look Press

«У Европы нет альтернативы ядерному зонтику США. Поэтому важно, что США неоднократно заявляли, что они привержены и НАТО, и трансатлантической безопасности», — сказал Рютте в ходе встречи в Школе экономики в Варшаве.

Он также подчеркнул важность заявлений США о приверженности Североатлантическому альянсу и трансатлантической безопасности.

26 марта американская газета The New York Times (NYT) писала о том, что неназванный представитель администрации президента США в частном порядке заверил своих коллег в Европе в том, что США в период президентства Дональда Трампа не лишат ее «ядерного зонтика».

При этом, отмечает газета, мнение самого главы Белого дома весьма изменчиво, а сам Североатлантический альянс, по мнению Трампа, — это не более чем клуб, члены которого платят за предоставление защиты от США.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон больше не может субсидировать союзников по НАТО, не направляющих необходимое количество средств на оборонные нужды.

В то же время сам Трамп назвал ключевым условием для дальнейшего участия своей страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. Американский лидер отмечал, что в противном случае не станет брать на себя обязательство по сохранению членства США в альянсе.