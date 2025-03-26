Белград, 26 марта, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Специалисты ФСБ, одной из самых эффективных спецслужб в мире, помогут сербским властям в расследовании инцидента с якобы имевшем место применением «звуковой пушки» против участников акции протеста в Белграде, заявил 26 марта вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Политик ожидает, что делегация ФСБ прибудет в Белград в ближайшее время.

«Я уверен, что ФСБ сделает это в кратчайшие сроки, а для нас — общества и правительства Сербии — крайне важно, чтобы эта ложь наконец была разоблачена. Нам нечего скрывать, у нас нет ни одной причины не дать возможность всем — как западным, так и восточным разведывательным службам и экспертам — приехать, убедиться самим и покончить с этой ложью», — цитирует Вулина его пресс-служба.

Вице-премьер Сербии также заявил, что мир меняется и больше не является однополярным. Вулин предположил, что многополярный мир будет закреплён «на некой будущей Ялтинской конференции», а ключевыми игроками станут США, Россия, Китай и ещё несколько держав. Он подчеркнул, что для Сербии важно поддерживать хорошие отношения с каждым из этих государств, особенно с Россией.

Как передавало ИА Регнум, поводом для начала массовых акций протеста в Сербии стало обрушение 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В результате ЧП погибли 15 человек.

Очередной крупный митинг прошёл в Белграде 15 марта, в ходе него пострадали 56 человек. Оппозиция обвинила полицию в применении «звуковой пушки». Президент Сербии Александр Вучич опроверг эти обвинения.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич по инициативе Вучича обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь в расследовании данного инцидента. Также он отмечал, что Белград готов подключить к расследованию и спецслужбы США.

21 марта Вулин поблагодарил российские спецслужбы за предоставление информации, которая помогает противостоять попыткам спецслужб Запада провести в Сербии цветную революцию. Он отметил, что Москва и Белград договорились о сотрудничестве в этой сфере и наладили хорошую коммуникацию.