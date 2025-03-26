Москва, 26 марта, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Красноярский край территориально больше, чем многие европейские государства вместе взятые, на таких огромных территориях важно, чтобы люди чувствовали себя одной семьёй. Такое заявление 26 марта сделал президент России Владимир Путин.

«Красноярский край — целая огромная страна, наверное, по территории больше, чем многие европейские государства вместе взятые. И, конечно, на таких огромных территориях очень важно, чтобы люди чувствовали себя одной семьёй, несмотря на пространственную разобщенность», — заявил президент в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».

Путин также подчеркнул, что Красноярский край является крупным промышленным центром и там важно организовывать семейные фестивали и реализовывать экологические проекты.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин задался вопросом, почему G7 часто называют «Большой семеркой». По словам президента, ничего большого там нет, а территорию некоторых государств и вовсе не видно на карте.

При этом глава государства напомнил, что в 2024 году рост ВВП еврозоны составил 0,9%.

В Москве с 26 по 28 марта проходит четвёртый ежегодный съезд «Движения первых». Участие в нём принимают больше двух тысяч человек. По словам председателя правления движения Артура Орлова, в рамках съезда определяются актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России.

В ходе данного заседания глава государства также отметил, что очень важно, чтобы российские дети росли и взрослели на примерах доблести и любви к Родине. По его словам, растущее движение детей и молодёжи на сегодняшний день объединяет 11 млн человек, а это уже «приличная армия».