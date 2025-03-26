Москва, 26 марта, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Торжественный ужин в честь 25-летия радио Monte Carlo и в преддверии VII церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo состоялся в Бетховенском зале Большого театра. На мероприятии собрались звезды, светские персоны, а также бизнес-партнеры радиостанции.

«Русская медиагруппа»

Премия BraVo проходит ежегодно в Большом театре. Бетховенский зал с 1921 года принимает величайших исполнителей и классической, и популярной музыки.

«Русская медиагруппа» Валентина Лисица

На сцену вышла пианистка с мировым именем, звезда классической музыки, чьи видео набирают в Сети миллионы просмотров, Валентина Лисица. Она исполнила легендарные произведения великих композиторов. Тему классической фортепианной музыки продолжил виртуозный кубинский исполнитель Алексни Кадет Гирон.

«Русская медиагруппа» Алексни Кадет Гирон

Солист Мариинского театра, блестящий вокалист, обладатель многочисленных премий Якуб Суворов пел золотые композиции XX века под аккомпанемент молодого талантливого и уже завоевавшего любовь публики по всему миру Никиты Хабина.

«Так как радио Monte Carlo — амбассадоры хорошего вкуса, мы подготовили золотую коллекцию музыки XX века — Фрэнк Синатра, Нино Рота, Элвис Пресли», — сказал о программе Якуб Суворов.

«Русская медиагруппа» Якуб Суворов

Современную эстраду на сцене представила актриса театра и кино Сабина Ахмедова, которая исполнила каверы на культовые треки. Ведущим гала-ужина выступил обладатель бархатного голоса, популярный ведущий «Русского Радио» Максим Привалов.

«Русская медиагруппа» Сабина Ахмедова

«В свое время мы выбрали сложный путь, когда, казалось бы, хороший вкус потерял актуальность в пользу массовых тенденций. Но наша замечательная команда смогла превратить радио Monte Carlo больше, чем в подборку очень хорошей музыки, а в станцию, которая действительно воспитывает и формирует безупречный вкус», — отметил председатель совета директоров, президент «Русской медиагруппы» Сергей Бунин, открывший вечер.

«Русская медиагруппа» Максим Привалов

«В этом году нашей радиостанции исполняется 25 лет», — сказала программный директор радио Monte Carlo Анастасия Елисеева. «Все эти годы, всё, что мы делали, делали с любовью. Любовь — это главное чувство, которое мы вкладываем в эфир, которое звучит в песнях и которое мы получаем в ответ от наших слушателей», — подчеркнула она.

«Русская медиагруппа» Анастасия Елисеева

15 апреля на Исторической сцене Большого театра состоится VII церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo, организатором которой выступает Radio Monte Carlo. Зрители услышат композиции, которые ежедневно звучат на волнах радиостанции, но в новой неожиданной аранжировке — в сопровождении симфонического оркестра Большого театра.