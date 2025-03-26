Москва, 26 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Министерство просвещения завершило формирование списка фильмов, рекомендованных школьникам к семейному просмотру. Об этом 26 марта сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Саид Царнаев/РИА Новости

«Мы буквально на днях сделали список фильмов для просмотра после уроков, сегодня возможности есть, список фильмов для определенного класса», — сказал министр журналистам.

Составление списка началось летом прошлого года, а уже в сентябре был представлен проект из 191 рекомендованного фильма. О точном количестве картин, вошедших в итоговый перечень, не сообщалась.

Из скриншотов списка, опубликованного «РИА Новости», следует, что подавляющее большинство фильмов было снято в период СССР и всего десять картин были выпущены в современной России. Кроме того, список поделен на три возрастные группы: для 5–6-х классов (10–12 лет), для 7–9-х классов (13–15 лет) и для 10–11-х классов (16–17 лет).

Как передавало ИА Регнум, 1 января президент РФ Владимир Путин поручил Министерству просвещения включить в списки произведений, рекомендованных для внеклассного чтения школьников, патриотическую литературу современных писателей.

Путин также поручил в срок до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики России. Минпросвещения поручено рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

Кроме того, Путин поручил представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом. Также глава государства отдал поручение создать на базе библиотек в новых регионах России культурно-просветительские центры для продвижения русского языка.