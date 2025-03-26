Москва, 26 марта, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) максимально активно применяют беспилотные летательные аппараты для ударов по объектам гражданской инфраструктуры на российской территории. Об этом 26 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Противник, как известно, максимально активно применяет беспилотные средства воздушного нападения для ударов по объектам, в том числе и гражданской инфраструктуры, несмотря на ведущиеся, кстати, сейчас даже переговоры», — сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.

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