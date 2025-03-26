Москва, 26 марта, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Американский президент США Дональд Трамп, говоря о пошлинах и странах, которые «обдирали» США, пытается переоформить негласный договор с Европой, заключённый глобалистами из Соединенных Штатов и евробюрократами. Об этом в среду, 26 марта, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Глава Белого дома сообщил, что США намерены пойти на исключения для ряда стран в вопросе пошлин. Американский лидер напомнил о приостановке введённых ранее тарифов на товары из Канады и Мексики со 2 апреля, но при этом отметил, что большого количества исключений ждать не стоит, напомнив, что многие страны «обдирали» США в течении 45 лет.

«У США самый большой в мире торговый дефицит, и получается, что торгуют американцы с некоторыми странами себе в убыток. И понятно, что европейские государства входят в число этих стран, с кем у них торговый дефицит. Если мы возьмем Европу, это будут такие страны, как Германия, Ирландия и другие. Так же большая часть торгового дефицита американской торговли приходится на Китай. И касательно того, обдирали они американцев или нет, то здесь можно ответить как и да, так и нет», — сообщил политолог.

После Второй мировой войны Соединенные Штаты создали над Европой зонтик безопасности, и лишённые трат на оборону европейцы спокойно развивали собственные экономики и росли, как грибы, объяснил эксперт. Взамен же Европа отдала часть своего суверенитета американцам, уточнил собеседник агентства. Однако он добавил, что вместе с экономическим ростом Европейский регион начал создавать американцам конкуренцию в разных областях.

«И это был некий такой как бы негласный консенсус на уровне американских глобалистских космополитических элит и, следовательно, вот этих евробюрократов. А когда сейчас эти американские элиты проиграли, и выиграл Трамп, он начал пытаться вот этот негласный договор как бы переоформить. Получить для себя больше выгоды», — заявил Блохин.

Специалист рассказал, что американское глубинное государство и евробюрократы во всю критикуют Трампа в попытке переоформить этот договор, обвиняя его в нанесении серьёзного удара по Западу, по евроатлантическому альянсу. Эксперт сообщил, что если взять и почитать, что пишут в той же Дании, то можно увидеть, как и там ругают президента США.

«В Европе пока меньшинство за Трампа. Кто там за него: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо? Успех Трампа будет зависеть от результатов его деятельности, от того, создаст ли он основу для будущего президента-республиканца. Вот если политика действующего президента США будет эффективной, придёт следующий республиканец, то курс этот продолжится, и тогда будет трампизм», — подытожил Блохин.

Как передавало ИА Регнум, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Он обосновал такое решение «ужасным» отношением к США в Европе. Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 12 марта заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США.

На следующий день, 13 марта, Трамп пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит пятидесятипроцентный тариф на виски. Издание Politico 20 марта отметило, что в Евросоюзе наблюдаются разногласия из-за политики Еврокомиссии по поводу ответных мер сообщества на американские ввозные пошлины.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме 24 марта сообщила, что американская администрация намерена 2 апреля ввести зеркальные пошлины на иностранный импорт в отношении нескольких стран, на которые приходится значительная часть внешней торговли США. Речь идет о странах «Группы двадцати» (G20): Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Индии, Японии, Южной Корее, Мексике, России, государствах ЕС.