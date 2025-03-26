Москва, 26 марта, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Все российские бойцы в ходе спецоперации показывают себя наилучшим образом, исполняя свой долг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета «Движения первых».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Все наши бойцы исполняют свой долг самым достойным образом», — отметил российский лидер.

Путин также отметил, что другие россияне также должны исполнить свой долг перед бойцами СВО и сделать всё, чтобы оказать им, а также их семьям необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 7 марта назвал участников спецоперации такими же героями, как ветераны Великой Отечественной войны.

Политик заявил, что о современных российских военных будут писать учебники, а сами они точно так же будут приходить и уже приходят в школы, рассказывая детям о себе, потому что только так можно поддерживать необходимый уровень патриотизма в стране.

Ранее сам Путин также подчеркнул, что именно бойцы СВО своей доблестью и победами создали условия для диалога по мирному урегулированию кризиса на Украине.