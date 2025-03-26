Москва, 26 марта, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что важно уделять должное внимание патриотическому воспитанию детей.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В ходе заседания наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодёжи, которое состоялось 26 марта в Национальном центре «Россия», глава государства также сообщил, что считает целесообразным создать при Администрации главы государства рабочую группу по развитию системы воспитания, которая будет координировать усилия власти и общественников.

«Для этого считаю возможным и целесообразным при Администрации президента создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания, которая будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, органов власти. Словом, всех, кто так или иначе вовлечен в процесс воспитания детей и подростков», — указал глава государства.

Кроме того, российский лидер отметил, что в проектах «Движения первых», помимо детей, активное участие принимают их родители, таким образом формируются семейные команды. Путин назвал это важным и правильным, поскольку родители играют ключевую роль во всём, что касается воспитания и становления личности молодых людей.

Президент РФ также заявил: очень важно, чтобы российские дети росли и взрослели на примерах доблести и любви к Родине. По его словам, среди наставников «Движения первых» появляется всё больше ветеранов специальной военной операции. Участие защитников родной страны в деле воспитания детей и подростков тоже очень важно, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в Москве с 26 по 28 марта проходит четвёртый ежегодный съезд «Движения первых». Участие в нём принимают больше двух тысяч человек. По словам председателя правления движения Артура Орлова, в рамках мероприятия определяются актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России.