Пятигорск, Ставропольский край, 27 марта, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Банда подростков до смерти забила 20-летнего парня в Пятигорске из-за того, что он не захотел встречаться с 13-летней девочкой. Обиженная школьница решила отомстить, пожаловалась старшему брату и попросила разобраться с Егором Ч., который не ответил ей взаимностью. Молодого человека жестоко избили и задушили. Сейчас следователи задержали всех причастных к расправе над Егором. Об этом ИА Регнум рассказала мать погибшего Оксана.

фото предоставлено семьей Убитый Егор Ч. вместе с мамой Оксаной

Вечером 17 марта в Парке культуры и отдыха имени Кирова в Пятигорске нашли тело избитого до смерти 20-летнего Егора Ч. Всё тело молодого человека покрывали синяки и раны, голова парня была пробита, нос сломан. На коже молодого человека маркером была нанесена оскорбительная надпись. Рядом с телом лежала окровавленная деревянная дубина.

Вскоре местные полицейские арестовали 14-летнего школьника Сергея В. (имя изменено). По версии следствия, во время конфликта он голыми руками задушил 20-летнего Егора.

фото предоставлено семьей Убитый бандой подростков Егор Ч.

Журналистам ИА Регнум удалось связаться с мамой погибшего Оксаной Николаевной. Женщина рассказала, что причиной нападения на её сына стала месть 13-летней школьницы Кати (имя изменено), которая натравила знакомых хулиганов на Егора.

«Причина нападения на Егора — маленькая девочка, 13-летняя Катя. Она познакомилась с Егором в социальных сетях, писала ему, предлагала начать встречаться. Егор, естественно, отказал ей. Во-первых она еще слишком маленькая, а во-вторых у Егора есть любимая девушка 19-летняя Ира (имя изменено) — они давно встречались, у них были серьезные отношения. Егор говорил, что хочет сделать ей предложение. Чуть-чуть не успел… Так вот эта малолетняя Катя писала Егору, не унималась. Начала угрожать, так и писала ему: «Мой старший брат тебя найдет и разберется с тобой!». Так и получилось. И сама эта девочка, и её старший брат состоят в подростковой банде и присутствовали в тот момент, когда Егора убивали. Эта Катя собрала группу подростков и натравила банду на моего сына. Принимала ли она лично участие в избиении Егора — пока неизвестно, следователи установят», — рассказала Оксана в разговоре с ИА Регнум.

фото предоставлено семьей Убитый Егор Ч. с любимой девушкой Ириной

По словам женщины, несколько дней назад с ней на связь вышла семья арестованного школьника Сергея В. и пыталась откупиться.

«Мне звонила мать арестованного Сергея, предлагала деньги — 50 000 рублей. Говорила, что соболезнует и хочет так помочь нашей семье. При этом она даже не подумала просто по-человечески извиниться за действия своего сына. Я не стала разговаривать и бросила трубку. Нам не нужны их деньги! Я хочу, чтобы все причастные к убийству моего сына понесли заслуженное наказание!» — рассказала Оксана.

фото предоставлено семьей Егор Ч. в кругу семьи

При этом родители других подростков, участвовавших в расправе над Егором, даже не попытались связаться с полицейскими или принести извинения семье погибшего парня. По словам Оксаны, вместо этого семьи этих школьников попытались спрятать своих детей от следствия за границей.

Женщина рассказала, что утром 26 марта пятигорские оперативники задержали всех причастных к убийству Егора. Оказалось, что все они — несовершеннолетние члены подростковой банды и уже не первый раз нападают на местных жителей.

«Эти школьники — у них подростковая группировка, настоящая банда. Они давно наводят страх на жителей Пятигорска, орудуют в парке Кирова. Они нападают на людей, вымогают деньги. Знаю, что пару недель назад в этом же парке парня пырнули ножом и убежали. И тоже была какая-то толпа несовершеннолетних. Тогда никого не задержали, но я уверенна, что это дело рук той же самой банды подростков, которая убила моего сына Егора. Они все местные жители, учатся с нашими детьми в одних школах. Когда родители поняли, что натворили их дети, попытались спрятать их от следствия, кого-то повезли в Грузию, кото-то в другие города», — рассказала Оксана в разговоре с ИА Регнум.

фото предоставлено семьей Братья Егор Ч. и Захар Ч., погибший на СВО

Оксана рассказала, что убийство Егора сильно повлияло на её семью и особенно на младших детей. Всего за неделю до трагедии семья пережила еще одну потерю. Старший брат Егора 23-летний Захар погиб на передовой в зоне проведения СВО. Родители едва успели похоронить и оплакать старшего ребенка, как случилось новое несчастье. Теперь младшие дети Оксаны боятся выходить из дома.

«Мои младшие дети 17-летняя дочь Света (имя изменено) и 11-летний сын Кирилл (имя изменено) в ужасном состоянии, у них сильнейший стресс. Им требуется психологическая помощь. Они замкнулись в себе, боятся куда-то ходить. Пришлось бросить на время учебу. Дочь не выходит из дома даже в магазин, который через дорогу. Младший Кирилл учится в одной школе с этим извергом, задушившим Егора. Кирилл просто боится туда идти, говорит: «Мама, а как я пойду туда? Там же одноклассники этого Сергея, что со мной будет? Я не пойду туда!» И я могу его понять», — рассказала Оксана.

фото предоставлено семьей Егор Ч. с мамой Оксаной, младшим братом Кириллом и старшим братом Захаром, погибшим на СВО

фото предоставлено семьей Егор Ч. с младшей сестрой Светланой

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Пятигорске задержали всех причастных к жестокому убийству 20-летнего местного жителя Егора Ч., которого до смерти забили и задушили члены банды подростков. Все задержанные оказались несовершеннолетними. Сейчас с подростками работают следователи, которые установят причастность и степень вины каждого фигуранта.

За несколько минут до смерти Егор успел позвонить матери. Женщина услышала в трубке, как её сын умолял неизвестных преступников не убивать его, на фоне звучал смех и веселые крики парней и девушек.

Мать Егора Оксана Николаевна бросила все дела и срочно побежала в парк, но было уже поздно. Женщина обнаружила изуродованное тело сына, парень не подавал признаков жизни. Прибывшие на место экстренные службы уже ничем не могли помочь парню. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стало удушение.

Вскоре полиция Пятигорска установила и задержала причастного к убийству. Им оказался 14-летний школьник Сергей В. (имя изменено). По версии следствия именно он задушил Егора.

«По данным следствия, вечером 17 марта текущего года в Парке культуры и отдыха имени Кирова города Пятигорска между группой несовершеннолетних и ранее незнакомым им мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый сдавил шею потерпевшего. От полученной в результате удушения травмы мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в СК России по Ставрополью.

Школьника отправили под арест в СИЗО на 2 месяца, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — Убийство. При этом другие причастные к смерти Егора остались на свободе.

Родители погибшего возмутились, что всю вину пытаются повесить на одного 14-летнего парня, а других причастных к убийству не задерживают. Мать погибшего Оксана Николаевна записала видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование убийства её сына на контроль.

Кадр из видео Обращение Оксаны к главе СК России Александру Бастрыкину

26 марта СК России сообщил, что жестокое убийство 20-летнего парня в Пятигорске взято на контроль в центральном аппарате СК России. В считанные часы все причастные к убийству лица были установлены и оперативно задержаны.