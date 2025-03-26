Москва, 26 марта, 2025, 18:34 — ИА Регнум. России следует не замыкаться на прошлом, а жить будущим на основе фундамента в виде традиционных ценностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета общероссийского движения детей и молодёжи.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Главное только — не замыкаться только на прошлом, каким бы героическим оно ни было. И не жить прошлым. Жить надо будущим, основываясь на фундаменте, который нам достался от наших предков: от наших матерей, отцов, бабушек, прадедушек. Это наши традиционные ценности, наша история, которой мы должны дорожить — и на этом все строить. Но смотреть и идти только вперед», — отметил российский лидер.

Путин также назвал Россию страной, устремлённой в будущее.

Как передавало ИА Регнум, в Москве с 26 по 28 марта проходит четвёртый ежегодный съезд «Движения первых». Участие в нём принимают больше двух тысяч человек. По словам председателя правления движения Артура Орлова, в рамках съезда определяются актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России.

В ходе данного заседания глава государства также отметил, что очень важно, чтобы российские дети росли и взрослели на примерах доблести и любви к Родине. По его словам, растущее движение детей и молодёжи на сегодняшний день объединяет 11 млн человек, а это уже «приличная армия».