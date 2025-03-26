Астана, 26 марта, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Руководитель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов в подкасте Александра Соколовского рассказал о принципах, которые помогли ему построить бизнес и остаться в гармонии с семьей и собой.

Александр Рюмин/ТАСС Тимур Турлов

Тимур Турлов уверен, что кризисы — это лучшее время для роста. Он основал Freedom Finance в 2008 году. Компания выросла из брокера в международный холдинг, который включает банк Freedom Bank, брокеров Freedom Finance Global и АО «Фридом Финанс», платежную систему Freedom Pay, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, инвестиционную платформу Tradernet, национального оператора связи Freedom Telecom и лайфстайл-сервисы: сеть салонов по продаже мобильных устройств Freedom Mobile, онлайн-супермаркет Arbuz. kz, сервис онлайн-бронирования билетов на мероприятия Ticketon, сервисы для покупки авиабилетов Aviata. kz и Choco Travel.

Нейросети — это кислород современного бизнеса

Турлов назвал искусственный интеллект главным инструментом будущего. Во Freedom Holding нейросети уже работают в каждом сегменте. Например, в приложении Tradernet искусственный интеллект составляет прогнозы рынков. В платежной системе Freedom Pay нейросеть анализирует платежи. В Freedom Insurance ИИ изучает мнения клиентов в реальном времени. Это позволяет оперативно улучшать сервисы.

«Я советую каждому предпринимателю изучить ИИ. Это не требует огромных вложений. Запишитесь на курсы, попробуйте написать запросы, автоматизируйте хотя бы часть работы. Через пять лет без этого невозможно будет вести бизнес», — уверен казахстанский бизнесмен.

Деньги — ответственность, а не трофей. Инвестируй, а не копи

Состояние Турлова оценивается в $5,7 млрд, но он называет деньги «доверенными ресурсами». Глава холдинга Freedom Finance заявил, что все заработанные средства он инвестирует в бизнес, новые проекты и стартапы. Большая часть денежных средств находится в акциях компании.

Он посоветовал вкладывать свободные деньги в акции и облигации крупных компаний, они должны быть не просто популярными, а принадлежать тем, кто строит инфраструктуру будущего. В числе таких он называет технологические гиганты (Apple, Microsoft, NVIDIA, Tesla).

Бренд — это про обещание. Нарушишь раз — разрушишь всё

Доверие клиентов дороже прибыли, отметил Тимур Турлов. По его словам, Freedom Bank и Freedom Pay достигли успеха в Казахстане не из-за рекламы, а благодаря прозрачности решений, обратной связи и личному участию Турлова в соцсетях. Он сам отвечает на вопросы пользователей.

Freedom Finance регулярно публикует ежеквартальную отчетность. Турлов подчеркнул, что бизнес компании прозрачен и готов отвечать на любые вызовы.

По словам бизнесмена, подход к бизнесу должен включать социальную ответственность. Тимур Турлов вместе с Freedom Holding финансирует развитие шахмат, организует местные и международные турниры и развивает детские академии. Также глава холдинга поддерживает Международный фонд спасения Арала и занимается запуском сети фандоматов для переработки пластика. Тимур Турлов инвестирует в спорт, поддерживает QJ League, юношеский футбол в Казахстане.

Семья — это топливо. Дом должен быть крепостью

Тимур Турлов 16 лет состоит в браке и воспитывает шестерых детей. Он считает свою семью главным источником энергии. По его словам, она учит договариваться. Это навык, без которого не построишь и бизнес. Глава холдинга отметил, что семья не мешает бизнесу, а дает внутренний баланс и правильные ориентиры.

«Если ты управляешь тысячами сотрудников, дети — это вообще очень просто», — шутит он.

Успех — это создать то, что переживет тебя

Тимур Турлов считает, что строить бизнес ради цифр на счетах — бессмысленно. По его мнению, настоящая ценность — в технологиях, которые упрощают жизнь, в доверии, которое переживает кризисы, и в отношениях, длящихся десятилетиями.

«Настоящий успех — это не просто зарабатывать деньги, а создавать ценность. Делайте вещи, которые важны, и деньги придут сами», — убежден казахстанский предприниматель.