Москва, 26 марта, 2025, 18:28 — ИА Регнум. В России существует много современных и быстрорастущих предприятий, на которых производятся беспилотники. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета Общероссийского движения детей и молодёжи.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ходе мероприятия один из его участников, ученик шестого класса, рассказал о своём увлечении беспилотниками и предложил активнее продвигать его среди российских школьников.

«С коллегами посоветуемся и попрошу также тех людей, с которыми я знаком, у которых я недавно побывал на предприятиях, а у нас очень много современных, быстрорастущих предприятий в этой сфере. Они что-нибудь придумают и тоже помогут и тебе, и твоим сверстникам в школе эту тему развивать и заниматься этим очень интересным и, ты прав, перспективным делом», — ответил ему Путин.

Российский лидер также уточнил, что в настоящее время существует очень много сфер применения беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта Путин дал правительству РФ поручение — добиться технологического лидерства в сфере беспилотных летательных аппаратов к 2030 году.

19 февраля Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге призвал активно развивать производство как военных, так и гражданских беспилотников в России. Российский лидер уточнил, что завод уделяет особое внимание созданию новейших образцов техники на современной электронной компонентной базе.