Москва, 26 марта, 2025, 18:18 — ИА Регнум. У России есть много друзей, в том числе в странах Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета «Движения первых».

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«У нас очень много друзей — везде. И на Западе, и на Востоке, и на Севере. Во всем мире. И у нас друзей гораздо больше тех людей, которые нас на самом деле не очень понимают», — сказал президент.

По его словам, есть люди, которые не понимают Россию, но это не мешает стране жить и развиваться. Путин подчеркнул, что это должно «настраивать нас только на то, чтобы число тех, кто понимает Россию и хочет с ней жить, только увеличивалось», а для этого, в том числе, необходима эффективная работа с молодежью.

В июне 2024 года Путин заявил, что в России вопросами воспитания детей, семейных ценностей уделяется приоритетное внимание как со стороны государства, так и со стороны общества.

Как передавало ИА Регнум, за год во всех 89 регионах России и на федеральной территории «Сириус» в Сочи Краснодарского края открылись международные клубы дружбы, которые объединили молодежь более чем из 140 стран.

С 2024 года клубами проведено 580 мероприятий, в которых приняли участие около 30 тыс. человек. По словам зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко, такие результаты показывают, что молодые люди из самых разных стран хотят развивать совместные проекты с ребятами из России.