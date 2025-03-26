Москва, 26 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооружённых формирований Украины (ВФУ) на энергообъект в Курской области. Об этом 26 марта сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По версии следствия, 25 марта 2025 года украинские бойцы с помощью беспилотника атаковали энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Хомутовском районе Курской области. В результате киевской агрессии более 4 тыс. человек остались без электроэнергии.

«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — сказано в публикации СК РФ в Telegram-канале.

26 марта другой украинский дрон атаковал энергообъект в Брянской области. В результате произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

Кроме того, ночью 26 марта российские военные перехватили два украинских ударных беспилотника в районе мыса Тарханкут в Крыму. Их целью было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики. При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. Позднее украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта пресс-служба Кремля опубликовала согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. В частности, в перечень вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции и подстанции. Мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договорённости может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.