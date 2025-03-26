Москва, 26 марта, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 26 марта в ходе заседания наблюдательного совета «Движения первых» заявил, что в школах должны уделить особое внимание подготовке к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Павел Бедняков/РИА Новости

Эта работа уже идёт, но нужно внимание со стороны первых лиц, сказал президент, обращаясь к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову.

«Подготовка к юбилею Победы в Великой Отечественной войне — это чрезвычайно важное направление. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях этому уделили необходимое внимание», — подчеркнул глава государства.

Мероприятия должны быть интересными, а их охват — стопроцентным, заявил президент.

Путин также отметил, что участники «Движения первых» ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями, несут почётные караулы в памятные даты, вместе с родителями изучают историю своих предков, воевавших или трудившихся в тылу. Президент подчеркнул, что такое личное погружение в события военных лет помогает сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге народа и даёт важнейшие нравственные ориентиры.

Как передавало ИА Регнум, указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы Путин подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.

16 января Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и вспомнить при этом также тех, кто защищал Родину в других войнах.