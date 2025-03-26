Москва, 26 марта, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Профильные международные институты должны отреагировать на развязанный киевским режимом террор в отношении российских журналистов. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

26 марта Первый канал сообщил о гибели военного корреспондента Анны Прокофьевой. Трагедия произошла в окрестностях села Демидовка Краснояружского района Белгородской области, где идут тяжёлые бои. Автомобиль съёмочной группы подорвался на мине, заложенной ВСУ. По информации канала, в результате киевской агрессии тяжёлые ранения также получил оператор — Дмитрий Волков.

«Киевский режим развязал настоящий террор против российских журналистов и военкоров, с остервенением ведёт за ними смертельную охоту. Только за последние несколько дней в результате серии целенаправленных атак украинских боевиков погибли четыре сотрудника российских СМИ, многие гражданские лица, к которым международное право относит и представителей медиасферы, получили тяжёлые ранения. Во всех случаях укронацисты специально выслеживали безоружных корреспондентов и их съемочные команды и наносили по ним удары на поражение, преимущественно западным оружием, которое им поставляют «борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов», — отметила Захарова.

Представитель МИД также заявила, что российская сторона настаивает на незамедлительной реакции на террор киевского режима в отношении российских журналистов со стороны профильных международных институтов, среди которых ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

«Замалчивание этой вопиющей жестокости или попытки отделаться ничего не значащими комментариями будут нами рассматриваться как сознательное потакание киевскому режиму в продолжении этой кровавой охоты на журналистов», — обратилась дипломат к международным ведомствам.

Захарова выразила соболезнования родным и близким погибшей Прокофьевой и пожелала Волкову скорейшего выздоровления, добавив, что все виновные в этих злодеяниях понесут заслуженное наказание.

Как передавало ИА Регнум, за несколько дней до гибели военкора Первого канала от рук киевского режима пострадали другие российские журналисты.

24 марта в посёлке Михайловка в Кременском районе Луганской Народной Республики в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе журналист «Известий» Александр Федорчак. Также жертвами атаки украинских военных стали сотрудники телеканала «Звезда» ― оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Пострадал корреспондент телеканала Никита Гольдин. Его доставили в больницу с тяжелыми ранениями.