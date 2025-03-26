«Движение первых» планирует привлечь до 18 млн участников к 2030 году
Москва, 26 марта, 2025, 18:02 — ИА Регнум. «Движение первых» планирует привлечь до 18 миллионов новых участников до 2030 года. Об этом заявил глава движения Артур Орлов.
«В рамках программы развития мы планируем до 2030 года обеспечить возможность участия в регулярной деятельности Движения первых до 18 млн человек, то есть минимум каждого второго обучающегося в школе, СПО и вузе России», — сказал Орлов в ходе заседания набсовета движения с участием президента России Владимира Путина.
По словам Орлова, ребята видят в российском движении возможность для развития и получения полезных навыков.
Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что на данный момент в ряды «Движения первых» вступило уже более 11 млн человек. Президент призвал наращивать инфраструктуру российского объединения, поскольку оно должно давать равные возможности повсеместно.
Еще год назад, по состоянию на 1 февраля 2024 года численность объединения составляла 4,7 млн человек.
Закон о создании общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи был подписан почти три года назад — 14 июля 2022 года. Учредительное собрание движения состоялось 20 июля. По итогам первого съезда в декабре того же года организация стала называться «Движением первых».