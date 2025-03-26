Москва, 26 марта, 2025, 18:02 — ИА Регнум. «Движение первых» планирует привлечь до 18 миллионов новых участников до 2030 года. Об этом заявил глава движения Артур Орлов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В рамках программы развития мы планируем до 2030 года обеспечить возможность участия в регулярной деятельности Движения первых до 18 млн человек, то есть минимум каждого второго обучающегося в школе, СПО и вузе России», — сказал Орлов в ходе заседания набсовета движения с участием президента России Владимира Путина.

По словам Орлова, ребята видят в российском движении возможность для развития и получения полезных навыков.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что на данный момент в ряды «Движения первых» вступило уже более 11 млн человек. Президент призвал наращивать инфраструктуру российского объединения, поскольку оно должно давать равные возможности повсеместно.

Еще год назад, по состоянию на 1 февраля 2024 года численность объединения составляла 4,7 млн человек.

Закон о создании общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи был подписан почти три года назад — 14 июля 2022 года. Учредительное собрание движения состоялось 20 июля. По итогам первого съезда в декабре того же года организация стала называться «Движением первых».