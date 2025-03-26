Москва, 26 марта, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 марта выразил благодарность активистам «Движения первых», которые работают в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области.

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По словам главы государства, в ряды «Движения первых» вступили уже более 11 млн человек. Путин также призвал наращивать инфраструктуру движения, отметив, что оно должно давать равные возможности повсеместно.

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