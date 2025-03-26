Путин поблагодарил бойцов ВС РФ за освобождение Суджи и защиту страны
Москва, 26 марта, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 26 марта поблагодарил военнослужащих Вооружённых сил России за освобождение Суджи.
В ходе заседания наблюдательного совета «Движения первых» глава государства подчеркнул, что российских бойцов надо поблагодарить и за защиту всей страны.
Путин также выразил благодарность активистам движения, которые работают в пунктах временного размещения в Курской области.
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