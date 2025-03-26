Вашингтон, 26 марта, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Гренландия необходима Соединённым Штатам для обеспечения международной безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Винсу Колианезе.

Global Look Press

«Гренландия нужна нам для международной безопасности. Она нам нужна. Мы должны получить её. И это остров, который с точки зрения оборонительной и даже наступательной позиции нам необходим, особенно в условиях нынешнего мира. И мы должны им обладать», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что США придётся заполучить Гренландию, хоть ему и неприятно об этом говорить.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц при этом отмечал, что Вашингтон готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в конце января заявил, что Трамп «не получит» Гренландию. По его словам, судьбу острова должны решить жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в свою очередь заявил, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.