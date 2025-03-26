Москва, 26 марта, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Очень важно, чтобы российские дети росли и взрослели на примерах доблести и любви к Родине. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи «Движения первых».

«Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои в полном смысле этого слова совсем рядом. Расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине — чрезвычайно важная вещь», — подчеркнул Путин.

По его словам, растущее движение детей и молодёжи на сегодняшний день объединяет 11 млн человек, а это уже «приличная армия».

Глава государства отметил, что среди наставников «Движения первых» появляется всё больше ветеранов специальной военной операции. Участие защитников родной страны в деле воспитания детей и подростков тоже очень важно, добавил он.

Путин указал на то, что движение работает и в больших городах, и в малых населённых пунктах. Организация должна повсеместно давать участникам равные возможности, поэтому нужно и дальше наращивать, совершенствовать её инфраструктуру, чтобы работа шла везде, где есть дети и подростки, сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве с 26 по 28 марта проходит четвёртый ежегодный съезд «Движения первых». Участие в нём принимают больше двух тысяч человек.

По словам председателя правления движения Артура Орлова, в рамках съезда определяются актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России. Делегатам предстоит изучить книгу ценностей и концепцию Года дружбы. Для участников подготовили специальную программу. Помимо самого съезда их ожидает награждение победителей «Премии первых», где будут отмечены самые яркие и значимые достижения активистов.