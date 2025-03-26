Москва, 26 марта, 2025, 17:45 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» представлен вдохновляющий пример свершений народа России. Об этом 26 марта в ходе заседания наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» заявил президент РФ Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства напомнил, что эта встреча, как и большой ежегодный съезд движения, проходит на площадке Национального центра «Россия».

«Я вот здесь тоже походил с коллегами, посмотрел. Надеюсь, что и всем здесь присутствующим удалось познакомиться с этими экспозициями, ну, и участникам съезда. Это очень приятно и очень полезно увидеть вдохновляющий пример свершений нашего народа и за последние десятилетия, и вообще за время нашей тысячелетней истории», ― отметил российский лидер.

Президент добавил, что россиянам, действительно, есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех без исключения регионах страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время посещения Национального центра «Россия» осмотрел экспозицию «Путешествие по России», на которой представлены ключевые достижения и инновационные разработки, а также культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны.

Экспозиция расположена на площади, превышающей 3 тыс. кв. м, ее сооружение заняло 49 дней. В пресс-службе Кремля отметили, что многие экспонаты являются интерактивными. Для их создания использовали VR-технологии, что позволяет достичь эффекта полного погружения.

Общая площадь Национального центра — 37 тыс. кв. м. На его площадках проходят просветительские, образовательные, научные и деловые мероприятия, а также экскурсии для детей и взрослых.

Национальный центр призван сохранить наследие выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ с ноября 2023 года по июль 2024 года. За это время ее посетили более 18 млн человек. На выставке были представлены все 89 регионов страны. Срок выставки-форума, которая должна была завершить работу в апреле, был продлён по предложению Путина ввиду её большой популярности.

Российский лидер ранее отмечал, что задачами Национального центра станут сбережение и продвижение священной для всех россиян исторической памяти, духовности и традиций. Филиалы НЦ «Россия» будут созданы в регионах страны.