Москва, 26 марта, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 марта заявил, что в ряды «Движения первых» вступила уже «приличная армия» — более 11 млн человек.

Photoagency Interpress/Global Look Press

Глава государства провёл заседание наблюдательного совета движения. Среди наставников «Движения первых» появляется всё больше ветеранов специальной военной операции, отметил президент.

«Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту России, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России — в деле воспитания детей и подростков», — сказал глава государства.

Путин также призвал наращивать инфраструктуру «Движения первых», отметив, что оно должно давать равные возможности повсеместно.

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