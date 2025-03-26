Вашингтон, 26 марта, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Частые визиты главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Россию вызывают удивление у европейских политиков. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сийярто так часто посещал Россию с момента начала спецоперации в 2022 году, что это вызвало подозрения у европейских дипломатов. Сегодня (26 марта. — Прим. ред.) он вновь вернулся в Москву», — указано в публикации.

В ЕС подсчитали, что дипломат с 2022 года посетил Россию как минимум 13 раз. Также уточняется, что даже некоторые главы МИД ближайших союзников Москвы не наносят визиты в Россию с такой периодичностью, не говоря уже о западных дипломатах.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта вице-премьер России Александр Новак провёл встречу с Сийярто в Москве, в ходе которой они обсудили условия расширения сотрудничества стран в области экономики и энергетики.

Сийярто отметил важность сотрудничества с Россией для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. Новак в свою очередь подчеркнул приверженность Москвы надёжности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки в адрес партнёров оставались бесперебойными и предсказуемыми.