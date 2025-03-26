Москва, 26 марта, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин назначил своего помощника, секретаря Госсовета Алексея Дюмина представителем президента в наблюдательном совете «Роскосмоса». Указ главы государства был опубликован 26 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в качестве представителя президента Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.», — сказано в документе.

Также 26 марта Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля от должности главы «Роскосмоса» освободили Юрия Борисова. Он находился на посту главы госкорпорации с июля 2022 года, а до этого, с мая 2018 года, являлся вице-премьером РФ. Новым гендиректором «Роскосмоса» стал Дмитрий Баканов, до этого занимавший пост заместителя министра транспорта РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что к Борисову нет претензий, а решение о смене руководителя «Роскосмоса» объясняется ротацией. 18 февраля Путин назначил Борисова своим спецпредставителем по международному сотрудничеству в области космоса.

В декабре президент поручил правительству и «Роскосмосу» утвердить национальный проект по развитию космической деятельности, рассчитанный до 2030 года и предусматривающий комплексные задачи и цели. Глава государства отметил, что ракетно-космическая отрасль должна получить чёткие долгосрочные планы комплексного развития и сохранить статус одного из технологических флагманов страны.