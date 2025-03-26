Москва, 26 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совбеза России. Об этом говорится в указе главы государства.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — указано в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая 2024 года Путин назначил секретарём Совбеза РФ Сергея Шойгу, освобождённого от должности министра обороны. В должности секретаря Совбеза Шойгу будет одновременно заместителем президентской комиссии по ВПК, пояснили в Кремле.

Согласно информации на сайте Совбеза, у секретаря есть первый заместитель и шесть заместителей. Должность первого заместителя с 6 февраля 2023 года занимает Рашид Нургалиев. В период с 2004 по 2012 год он возглавлял Министерство внутренних дел РФ.