Берлин, 26 марта, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Страны Запада могут поприветствовать мирные инициативы США по урегулированию конфликта на Украине, но они не должны быть «ослеплены» президентом России Владимиром Путиным, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Global Look Press

«Хорошо, что Соединённые Штаты пытаются взять на себя роль посредника. В то же время мы не должны обманывать себя, и, прежде всего, мы не должны позволить российскому президенту ослепить нас», — сказала Бербок, её слова передаёт агентство Reuters.

25 марта в Кремле заявили, что Москва и Вашингтон продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине. Отмечается, что стороны согласились разработать меры по реализации договорённостей Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта.

В этот же день пресс-служба Кремля опубликовала согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. Позже венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что ход переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта внушает надежду на достижение долгосрочного прекращения огня или мирного соглашения.

Как передавало ИА Регнум, после состоявшего 12 февраля телефонного разговора Путина и Трампа министр иностранных дел Германии попросила помнить о ЕС и Украине в контексте урегулирования конфликта. По её словам, «переговоры с высокими ставками», от которых зависит будущее Восточной Европы, не должны проходить без Украины. Бербок также потребовала, чтобы глава Белого дома не шёл на неоговорённые уступки Путину в ущерб интересов Киева.