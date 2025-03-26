Москва, 26 марта, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в Белгородской области, была настоящим патриотом своей страны. Об этом в телеграмме, адресованной коллегам, родственникам и близким журналистки, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Она была истинным патриотом Отечества и погибла при исполнении профессионального долга. Память об Анне Прокофьевой навсегда останется в наших сердцах», ― написал Медведев.

Зампред Совбеза выразил свои соболезнования в связи с трагической гибелью военкора.

«Отважный журналист, обладавшая талантом, искренностью и открытостью, Анна неизменно предоставляла точные оперативные сведения о событиях в зоне конфликтов и на освобожденных территориях. Её репортажи давали зрителям возможность собственными глазами увидеть реальную обстановку и услышать живые свидетельства очевидцев», ― добавил Медведев.

Он попросил передать соболезнования и слова поддержки коллегам, родным и близким военкора, подчеркнув, что искренне разделяет их горе в этот тяжелый момент.

Как передавало ИА Регнум, о гибели Прокофьевой 26 марта сообщил Первый канал. Трагедия произошла в окрестностях села Демидовка Краснояружского района Белгородской области, где идут тяжёлые бои.

Автомобиль съёмочной группы подорвался на мине. По информации канала, в результате киевской агрессии пострадал и оператор — Дмитрий Волков. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что Волков получил серьёзные ранения и был подключён к аппарату ИВЛ. Его госпитализируют в Москву.

После гибели военкора Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста.

Прокофьевой было 35 лет. С началом спецоперации журналистка занималась сбором средств, закупкой и отправкой на фронт помощи для бойцов. На Первом канале она делала репортажи с 2023 года, до этого работала в испанской редакции медиагруппы «Россия сегодня».

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что корреспондент Первого канала погибла от разрыва мины, которую Вооруженные силы Украины целенаправленно разместили в зоне перемещения гражданских лиц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские журналисты гибнут по вине террористического киевского режима, который также уничтожает правовые принципы их защиты. По словам дипломата, атаки и убийства российских военкоров являются частью системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства. Журналисты стали мишенью, Киев объявил на них охоту, добавила представитель внешнеполитического ведомства.