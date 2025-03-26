Москва, 26 марта, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Восемь подростков, приехавших в Ставрополь на футбольный турнир, оказались в больнице с признаками пищевого отравления. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Детям, прибывшим из Воронежа, стало плохо на открытии соревнований. Спортсменов осмотрели медики инфекционной больницы.

«В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Назначен комплекс экспертиз.

Ранее ИА Регнум сообщало о других случаях массового отравления детей. В подмосковном Красноармейске 6 марта стало плохо шести пятиклассникам, которые попробовали китайские снеки из соевого мяса со вкусом краба. Упаковку принесла в школу одна из учениц. СК возбудил уголовное дело.

В феврале в одной из школ Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, за медицинской помощью обратились 25 детей. Проверка показала, что комбинат питания, готовивший еду для школы, работал с нарушениями. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 236 УК РФ).