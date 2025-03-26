Москва, 26 марта, 2025, 17:20 — ИА Регнум. В России мошенники начали использовать схему с вымогательством денег у родителей, детей которых они якобы похитили. Об этом сообщила столичная прокуратура на своём сайте.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В прокуратуре рассказали, что в Новой Москве в ходе реализации мошенниками подобной схемы пропала 15-летняя школьница. 24 марта её мать ушла на работу, а днём не смогла дозвониться до дочери, обнаружив вечером её отсутствие дома. Она нашла выключенный мобильный телефон дочери, а также заметила, что в доме пропали драгоценности и часы.

«Неизвестные начали требовать выкуп за девочку в размере 100 тыс. долларов, а затем удвоили сумму, мотивируя это активным распространением информации о похищении и розыске ребёнка», — говорится в материале.

По предварительным данным, девочка по указанию мошенников выключила мобильный телефон, под предлогом декларирования передала ранее неизвестной ей девушке ценные вещи и по её же указанию находилась в квартире на ул. Профсоюзная, где и была обнаружена.

В столичной прокуратуре призвали родителей побеседовать со своими детьми и донести до них, что необходимо сообщать родителям обо всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев, в том числе финансового характера.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 марта заявил, что телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Глава государства призвал действовать очень быстро. По его словам, за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Российский лидер также подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры.