Москва, 26 марта, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Народный артист РФ Сергей Жилин подтвердил информацию о госпитализации, артист все еще остается в больнице. Об этом сам дирижер 26 марта заявил ТАСС.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Да, я здесь в больнице», — сказал Жилин, отвечая на вопрос о том, продолжает ли он находиться в больнице.

Жилин также заявил агентству, что с его здоровьем все в порядке. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться.

Сергей Жилин является дирижером оркестра музыкального шоу «Голос», руководителем «Фонограф-Джаз-Бэнда», а также пианистом и композитором.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта директор музыканта сообщила, что дирижер госпитализирован в одну из московских больниц. По ее словам, Жилин действительно в больнице, однако ситуация не так критична, как об этом писали в новостях.