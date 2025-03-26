Вашингтон, 26 марта, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Инцидент с закрытым чатом привёл президента США Дональда Трампа в ярость из-за того, что у его советника по нацбезопасности Майка Уолтца был номер главного редактора журнала The Atlantic, который раскрыл содержание переписки. Об этом сообщила газета Politico.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

Американского лидера, говорится в материале, расстроило случайное присутствие журналистам в чате, где обсуждались военные удары по хуситам. Но дело было не только в секретах национальной безопасности.

«Трамп был в ярости — и заподозрил неладное — из-за того, что у Уолтца в телефоне был сохранён номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга», — отметило издание, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией.

Ещё один собеседник газеты добавил, что президента особенно возмутил неловкий характер этого эпизода. По его словам, Трампа взбесило то, что Уолтц оказался «таким глупым».

Президент публично вступился за Уолтца и заявил о полном доверии к нему. Тем не менее, сообщили источники, отношения советника с ближайшим окружением Трампа ухудшились. Скандал оказался особенно досадным промахом для администрации, которая на протяжении двух месяцев утверждала, что не потерпит утечек информации, указано в статье.

Ранее в эфире телеканала Fox News Уолтц заявил, что Голдберг оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, потому что вошёл в него под чужим именем. Он подчеркнул, что не писал Голдбергу и не сохранял его номер в телефоне, но добавил при этом, что всю ответственность за произошедшее берёт на себя.

В статье от 24 марта Голдберг сообщил, что после запроса на соединение в мессенджере Signal, полученного 11 марта, оказался в закрытом чате, где также были министр обороны США Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Участники обсуждали детали готовящихся ударов по хуситам, в том числе цели, оружие, время начала ударов. Переговоры в чате «Хуситы ПК тесная группа», по словам журналиста, представляли собой «увлекательную политическую дискуссию».

Вскоре газета Politico сообщила, что в Белом доме обсуждают возможную отставку Уолтца. Однако 25 марта Трамп заявил, что по-прежнему доверяет своему советнику, при этом инцидент с чатом он назвал «несущественным сбоем». По словам главы государства, присутствие журналиста в закрытой группе «никак не повлияло» на военную операцию. Он подчеркнул, что уверен в своей команде, и добавил, что инцидент его не расстроил.