Москва, 26 марта, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Россия не рассматривает возможность управлять Запорожской АЭС совместно с США. Об этом 26 марта сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Соответствующие предположения были опубликованы ранее в ряде западных СМИ.

«Мне такие факты неизвестны. Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», — заявил Новак.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение США. По её словам, если США будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум отметил, что США под предлогом мирных переговоров пытаются получить хоть какую-то прибыль, взяв под контроль украинские АЭС.

25 марта в МИД РФ, комментируя публикации СМИ о возможной «передаче» или «совместном использовании» Запорожской АЭС, заявили, что Россия не будет никому передавать контроль над ЗАЭС или саму станцию. В ведомстве добавили, что тесное сотрудничество «обладающих внушительным диверсионным потенциалом» разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на Запорожскую АЭС.