Москва, 26 марта, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Киев продолжает прикладывать все усилия для срыва договоренностей между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 26 марта заявили в Минобороны России.

Global Look Press

В ведомстве добавили, что, несмотря на публичное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, Киев не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Российской Федерации.

«Киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, <…> делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В частности, министерство обратило внимание на попытку Вооруженных сил Украины ударить по наземному оборудованию Глебовского газохранилища на мысе Тарханкут в Крыму. Его украинские формирования пытались атаковать двумя беспилотниками в ночь на 26 марта. Также ВСУ с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области, что привело к отключению высоковольтной линии электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Глава российского государства отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность. Однако в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. Позднее украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области, нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области, а также пытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом.

Кроме того, 25 марта военное ведомство проинформировало о попытках атак на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.

В Минобороны подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима. Он добавил, что США могут отслеживать ситуацию с ударами Украины по российским энергетическим объектам и делать соответствующие выводы.