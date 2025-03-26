Казань, 26 марта, 2025, 16:50 — ИА Регнум. В апреле 2025 года в Татарстане начнут проводить учёт бурых медведей, после чего стартует сбор заявок на охоту на животное, которое ранее было исключено из Красной книги. Об этом 26 марта сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Охота на бурого медведя проводится весной и осенью. На данный момент на территории республики этого делать нельзя, поскольку квота ещё не определена.

«После проведения анализа мы сможем сказать ориентировочную численность бурого медведя в сентябре. По окончании учёта необходимо будет сопоставить численность, собрать заявки», — сказал Шарафутдинов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По его словам, лимиты и квоты на добычу в определённом сезоне будут определять, опираясь на численность медведей. Зампред отметил, что в республике расширяется ареал обитания бурых медведей. Они приходят с территории Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл и Кировской области. Ранее животные обитали в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Рыбно-Слободском и Арском районах Татарстана, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в Госдуму был внесён законопроект о повышении штрафов за нарушения правил охоты. В том же году был принят проект закона об обязательной сдаче экзамена для получения охотничьего билета, закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Отмечается, что знания и навыки кандидатов будут проверять органы исполнительной власти соответствующего российского региона.