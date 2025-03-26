Москва, 26 марта, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Российская энергетика продолжает стабильно работать, несмотря на атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил 26 марта вице-премьер Александр Новак.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Поставки газа, как и электроэнергии, продолжают стабильно осуществляться, сказал вице-премьер журналистам.

«Для нас это (атаки со стороны ВСУ. — Прим. ред.), безусловно, требует дополнительных усилий по восстановлению этих объектов, но в целом энергетика продолжает работать стабильно, надёжно и с точки зрения поставки газа, и с точки зрения обеспечения электроэнергии потребителям», — заявил Новак.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. Позднее украинские формирования атаковали ещё более десятка объектов энергетики в Курской, Запорожской, Белгородской, Брянской областях, в Крыму, ЛНР и Краснодарском крае.

В Минобороны подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима.

25 марта был опубликован согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. В перечень вошли, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций. Мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договорённости может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.