«Матч ТВ» отказался от продления прав на показ матчей Бундеслиги — СМИ
РБК: «Матч ТВ» отказался от продления прав на показ матчей Бундеслиги
Москва, 26 марта, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» отказался от продления прав на показ матчей чемпионата Германии по футболу (Бундеслиги). Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на медиарынке.
«Канал принял решение отказаться от пролонгирования договора из-за высоких финансовых запросов немецкой стороны и низких аудиторных показателей турнира», — указано в материале.
Собеседник газеты уточнил, что правообладатель решил поднять цену на трансляцию вдвое при условии, что топ-матчи Бундеслиги собирали у экранов такое же количество зрителей, как матчи «середнячков» итальянского чемпионата.
«Интерес к покупке прав на Бундеслигу проявляет онлайн-кинотеатр Okko, активно развивающий спортивное вещание», — добавил другой источник.
«Матч ТВ» обладал правами на трансляции Бундеслиги на протяжении десяти лет. Текущий контракт истекает в конце сезона 2024/25. Среди мировых футбольных чемпионатов немецкий считается четвёртым по силе, уступая лигам Англии, Испании и Италии.
У телеканала, тем не менее, остаются права на показ матчей испанской Ла Лиги и итальянской Серии А, а также на показ турниров FIFA. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановило контракт с «Матч ТВ» в июне 2022 года.
Как передавало ИА Регнум, в конце 2024 года «Матч ТВ» ещё на три года купил права на показ в России турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC). Телеканал получил права на эксклюзивной основе для показа боёв как на телевидении, так и в цифровом виде.