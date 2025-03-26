Москва, 26 марта, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» отказался от продления прав на показ матчей чемпионата Германии по футболу (Бундеслиги). Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на медиарынке.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Канал принял решение отказаться от пролонгирования договора из-за высоких финансовых запросов немецкой стороны и низких аудиторных показателей турнира», — указано в материале.

Собеседник газеты уточнил, что правообладатель решил поднять цену на трансляцию вдвое при условии, что топ-матчи Бундеслиги собирали у экранов такое же количество зрителей, как матчи «середнячков» итальянского чемпионата.

«Интерес к покупке прав на Бундеслигу проявляет онлайн-кинотеатр Okko, активно развивающий спортивное вещание», — добавил другой источник.

«Матч ТВ» обладал правами на трансляции Бундеслиги на протяжении десяти лет. Текущий контракт истекает в конце сезона 2024/25. Среди мировых футбольных чемпионатов немецкий считается четвёртым по силе, уступая лигам Англии, Испании и Италии.

У телеканала, тем не менее, остаются права на показ матчей испанской Ла Лиги и итальянской Серии А, а также на показ турниров FIFA. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановило контракт с «Матч ТВ» в июне 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2024 года «Матч ТВ» ещё на три года купил права на показ в России турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC). Телеканал получил права на эксклюзивной основе для показа боёв как на телевидении, так и в цифровом виде.