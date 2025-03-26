Ереван, 26 марта, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Армения готова обсудить роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна в ходе его выступления в парламенте.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Никол Пашинян

Минская группа, сопредседателями которая являлись Россия, США и Франция, занималась поиском путей мирного урегулирования Карабахского конфликта.

«Мы готовы обсуждать роспуск Минской группы ОБСЕ, потому что не собираемся продолжать «карабахское движение», — сказал Пашинян.

По его словам, Ереван хочет быть уверен, что «после этого Азербайджан не продолжит генерировать термин «Западный Азербайджан».

При этом Пашинян не стал уточнять, когда именно Ереван готов одобрить роспуск переговорной группы: до или после подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

21 марта армянский лидер уже заявлял о готовности начать обсуждение вопроса о роспуске международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ.

Тогда Пашинян отметил, что формат Минской группы ОБСЕ потерял актуальность, так как Армения идёт к миру, поэтому Ереван инициирует обсуждения по данной теме в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Армении сообщил о своей готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном.

14 марта Пашинян во время телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что согласован текст проекта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном.

Глава правительства Армении также рассказал, что стороны обсудили другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.