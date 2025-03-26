Москва, 26 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. У действующей администрации США свои точки зрения, однако Россия может с ней сотрудничать. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Николай Патрушев.

MFA Russia/Global Look Press Николай Патрушев

«Когда у власти в США были демократы, у них были одни представления. Когда республиканцы — у них свои представления. Это не значит, что они придерживаются тех же точек зрения, которые имеет Россия. Нет, у них свои представления. Они их продвигают, и мы можем с ними сотрудничать», — отметил он.

Патрушев также охарактеризовал отношения между демократами и республиканцами в США как «антагонистические».

Как передавало ИА Регнум, 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что потенциал для взаимного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном трудно переоценить. Представитель Кремля добавил, что, несмотря на несогласия по каким-либо вопросам, стороны не должны отказываться от взаимной выгоды.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также заявила, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласились, что у сотрудничества РФ и США есть большой потенциал. По её словам, это включает в себя в том числе «огромные экономические сделки» после завершения украинского конфликта.