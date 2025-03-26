Москва, 26 марта, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла от разрыва мины, которую Вооруженные силы Украины целенаправленно разместили в зоне перемещения гражданских лиц. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

t. me/zhurnalistka_z Анна Прокофьева

«Там, где подорвалась сегодня Анна Прокофьева, ― это места, где перемещаются гражданские лица. Поэтому вот эти мины, которые там были, были направлены против гражданских», ― пояснил дипломат.

Посол по особым поручениям МИД РФ назвал большой трагедией гибель еще одного журналиста и выразил искренние соболезнования «всем близким Ани и ребят, которые погибли в Луганской Народной Республике».

Как передавало ИА Регнум, о гибели Прокофьевой 26 марта сообщил Первый канал. Трагедия произошла в окрестностях села Демидовка Краснояружского района Белгородской области, где идут тяжёлые бои.

Автомобиль съёмочной группы подорвался на мине. По информации канала, в результате киевской агрессии пострадал и оператор — Дмитрий Волков. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что Волков получил серьёзные ранения и был подключён к аппарату ИВЛ. Его госпитализируют в Москву.

После гибели военкора Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста.

24 марта стало известно о гибели журналиста «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели. Ранения также получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. Представители СМИ погибли в результате ракетных ударов ВСУ в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские журналисты гибнут по вине террористического киевского режима, который также уничтожает правовые принципы их защиты. По словам дипломата, столь массово журналисты могли бы погибать в условиях стихийного бедствия.

По словам Захаровой, атаки и убийства российских военкоров является частью системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства. Журналисты стали мишенью, Киев объявил на них охоту, добавила представитель внешнеполитического ведомства.