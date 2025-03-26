Москва, 26 марта, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посещает Национальный центр «Россия». Об этом в среду, 26 марта, сообщил журналист Павел Зарубин.

Зарубин отметил, что глава государства впервые знакомится с экспозицией Национального центра.

НЦ «Россия» был создан в московском «Экспоцентре» в 2024 году по распоряжению Путина. Национальный центр призван сохранить наследие выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ с ноября 2023 года по июль 2024 года. На выставке были представлены все 89 регионов страны. Её посетили более 17 млн человек.

Общая площадь Национального центра — 37 тыс. кв. м. На его площадках проходят просветительские, образовательные, научные и деловые мероприятия, а также экскурсии для детей и взрослых.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ходе посещения НЦ «Россия» осмотрел экспозицию «Путешествие по России».

«Глава государства осмотрел масштабную экспозицию «Путешествие по России», на которой представлены ключевые достижения и инновационные разработки, а также культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее отмечал, что задачами Национального центра станут сбережение и продвижение священной для всех россиян исторической памяти, духовности и традиций. Филиалы НЦ «Россия» будут созданы в регионах страны.

В декабре 2024 года президент поручил национальному центру «Россия» подготовить понятный справочник с информацией о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах. Он пояснил, что люди должны знать о тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые можно увидеть и почувствовать.

Новость дополняется