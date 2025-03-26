Варшава, 26 марта, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Замглавы МИД Польши Анджей Шейна должен уйти в отставку из-за алкоголизма. Об этом заявил спикер Сейма Польши Шимон Холовня, слова которого приводит местное издание Fakt.

Fot. Tedi/Newspix. Pl/Global Look Press Анджей Шейна

«Андрей Шейна должен уйти в отставку. Это станет лучшим и самым благородным решением», — отметил спикер.

При этом Холовня заявил, что существует множество других проблем, о которых стоит говорить.

В издании также напомнили о словах пресс-секретаря польского МИД Павла Вронского, который сообщил, что в настоящее время Шейна взял отпуск.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шейна публично заявил о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Он принёс извинения всем, кого затронула данная проблема. Дипломат также уточнил, что факт прохождения им терапии был проверен Агентством внутренней безопасности Польши. В МИД он отвечает за африканское и ближневосточное направление.