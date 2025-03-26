Киев, 26 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники залетали на территорию Румынии. Это признал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Ashley Chan/Global Look Press

Он рассказал, что во время работы в должности главкома ему звонили из Румынии и спрашивали, зачем он включил систему радиоэлектронной борьбы. Тогда Залужный ответил, что у Румынии есть 40 американских истребителей F-16, которыми можно сбивать БПЛА.

«Еще звонили, говорили: «Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам». А я говорю: «Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит», ― процитировало агентство «Украинские новости» Залужного.

Кроме того, он добавил, что румынская сторона также просила его не рассказывать о падении якобы российских беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии.

Также бывший главком признал, что украинские ракеты периодически падали на территорию Польши.

Как передавало ИА Регнум, министерство обороны Румынии 25 июля прошлого года заявило об обнаружении обломков БПЛА. Ведомство предположило, что этот беспилотник якобы имеет российское происхождение.

Его фрагменты находились в окрестностях возле населённого пункта Плауру в округе Тулча. После этого власти Румынии усилили наблюдение за своим воздушным пространством.

Вместе с тем Бухарест не представил конкретных доказательств своего заявления. От Минобороны России также не поступало данных о падении обломков беспилотника в Румынии недалеко от границы с Украиной.

Ранее подобные случаи уже происходили. В середине апреля на побережье в 32 км к востоку от Тузлы в Румынии нашли ударный морской беспилотник, который содержал комплектующие советского и американского производств. Позднее стало известно, что этот дрон спроектирован на основе американской лодки AM-800 с алюминиевым корпусом, которые производятся в штате Алабама (США).

В начале июля министерство обороны Румынии направило группы для поиска обломков дронов, якобы залетевших на территорию республики Румыния. Они не смогли ничего найти.