Путин внёс в Госдуму договор о стратегическом партнёрстве России с Ираном
Москва, 26 марта, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 марта вносит на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнёрстве Москвы с Тегераном, следует из распоряжения главы государства, опубликованного на портале правовых актов.
«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран, подписанного в городе Москве 17 января 2025 года», — сказано в тексте документа.
Соглашение о стратегическом партнёрстве российский лидер и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали 17 января, после проведения переговоров в Кремле. Договор закрепит статус отношений Москвы и Тегерана как стратегических партнёров. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.
Соглашение охватило оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Ранее Россия и Иран руководствовались положениями Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Он был заключён в 2001 году сроком на 10 лет и автоматически продлевался каждые пять лет. Новый договор заключён на 20 лет.
Как передавало ИА Регнум, 18 сентября 2024 года Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. О работе по завершению проекта договора стало известно в сентябре 2022 года. Его начали согласовывать в связи с поправками с иранской стороны.