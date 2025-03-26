Москва, 26 марта, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 марта вносит на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнёрстве Москвы с Тегераном, следует из распоряжения главы государства, опубликованного на портале правовых актов.

Roman Naumov/Global Look Press

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран, подписанного в городе Москве 17 января 2025 года», — сказано в тексте документа.

Соглашение о стратегическом партнёрстве российский лидер и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали 17 января, после проведения переговоров в Кремле. Договор закрепит статус отношений Москвы и Тегерана как стратегических партнёров. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Соглашение охватило оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Ранее Россия и Иран руководствовались положениями Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Он был заключён в 2001 году сроком на 10 лет и автоматически продлевался каждые пять лет. Новый договор заключён на 20 лет.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября 2024 года Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. О работе по завершению проекта договора стало известно в сентябре 2022 года. Его начали согласовывать в связи с поправками с иранской стороны.