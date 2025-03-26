Москва, 26 марта, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Оператора Первого канала Дмитрия Волкова, получившего ранения в белгородском приграничье, эвакуируют на лечение в Москву. Об этом 26 марта сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Petrov Sergey/Global Look Press

Волков находится в тяжёлом состоянии, сказал Кузнецов ТАСС.

«Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжёлое», — заявил помощник министра.

Курские врачи оказывают Волкову необходимую помощь, его состояние удалось стабилизировать, добавил Кузнецов.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта автомобиль съёмочной группы Первого канала подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Корреспондент телеканала Анна Прокофьева погибла. Волков получил серьёзные ранения, его привезли в больницу в Курской области и подключили к аппарату ИВЛ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования семье Прокофьевой, отметив, что военкор погибла, выполняя профессиональный долг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские журналисты гибнут по вине террористического киевского режима. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста.

Это уже второй за неделю инцидент с атакой ВСУ на российских журналистов. 24 марта стало известно о гибели журналиста «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели. Они погибли в результате ракетных ударов в зоне спецоперации на территории ЛНР. Следственный комитет возбудил уголовное дело.