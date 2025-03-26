Ростов-на-Дону, 26 марта, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд признал виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергея Потынга, которого обвиняли в покушении на теракт на станции и убийство сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

По версии следствия, в мае 2023 года Потынг пытался совершить теракт по заданию Главного управления разведки минобороны Украины.

«Решением суда Потынг признан виновным, ему назначено 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили ТАСС в суде.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Генпрокуратуры ранее сообщала, что Потынг, решив примкнуть к украинской разведке, передавал своим кураторам данные о маршрутах движения автомобилей сотрудников ЗАЭС, а потом согласился на убийство сотрудника российских правоохранительных органов.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК России («Участие в террористическом сообществе»), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 4 ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»)».

По версии следствия, Потынг по заданию куратора изучал автомобили, которые имеют доступ на территорию ЗАЭС, для последующего совершения взрыва на территории станции. Он планировал нанести максимальный ущерб, вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, для дискредитации РФ и получения Украиной поддержки и финансирования от Запада.

Потынг получил от куратора информацию о тайнике, где хранилось взрывное устройство, начинённое тротилом массой до 1 кг, и перенёс его в свою квартиру в Энергодаре, позднее установил взрывное устройство под заднюю правую часть днища автомобиля Hyundai, но взрывчатка была обнаружена. В декабре 2023 года злоумышленник был задержан. В декабре 2024 года он полностью признал вину.